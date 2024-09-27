Attan düşen Isparta Belediye Başkanı\'nın kızı hayatını kaybetti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürüvvet Başdeğirmen'den acı haber geldi. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen, yaşam savaşını kaybetti.
Gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması teşhisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
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