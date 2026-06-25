Eskişehir'de Yerel Yönetimlerin Gündemi, Mahmudiye'de Masaya Yatırıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Başkanlar Buluşuyor" programı kapsamında merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla Mahmudiye'de bir araya geldi. Toplantıda ilçelerde yürütülen çalışmalar, yerel yönetimlerin öncelikleri ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Mahmudiye Göletli Park'ta gerçekleştirilen "Başkanlar Buluşuyor" programına Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerde devam eden çalışmalar, yerel yönetimlerin öncelikleri ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Toplantının ardından Ünlüce ve beraberindeki heyet, Mahmudiye Göletli Park'ta incelemelerde bulundu. Daha sonra CHP Mahmudiye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, partililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında Mahmudiye Kapalı Pazarı ve ilçe esnafı da ziyaret edildi. Vatandaşlarla sohbet eden belediye başkanları, talepleri ve önerileri dinleyerek yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Günün son bölümünde ise Mahmudiye'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Ünlüce ve belediye başkanları, yerel yönetim anlayışında iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Ünlüce, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Başkanlar Toplantımızı bu kez Mahmudiye'de gerçekleştirerek hem ilçemizdeki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk hem de önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın görüşlerini dinleyerek yol haritamızı birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.