Eskişehir'de Yerel Yönetimlerin Gündemi, Mahmudiye'de Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Yerel Yönetimlerin Gündemi, Mahmudiye'de Masaya Yatırıldı

25.06.2026 16:51  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ilçe belediye başkanlarıyla Mahmudiye'de bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi, esnaf ve muhtarları ziyaret etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Başkanlar Buluşuyor" programı kapsamında merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla Mahmudiye'de bir araya geldi. Toplantıda ilçelerde yürütülen çalışmalar, yerel yönetimlerin öncelikleri ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Mahmudiye Göletli Park'ta gerçekleştirilen "Başkanlar Buluşuyor" programına Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerde devam eden çalışmalar, yerel yönetimlerin öncelikleri ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Toplantının ardından Ünlüce ve beraberindeki heyet, Mahmudiye Göletli Park'ta incelemelerde bulundu. Daha sonra CHP Mahmudiye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, partililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında Mahmudiye Kapalı Pazarı ve ilçe esnafı da ziyaret edildi. Vatandaşlarla sohbet eden belediye başkanları, talepleri ve önerileri dinleyerek yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Günün son bölümünde ise Mahmudiye'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Ünlüce ve belediye başkanları, yerel yönetim anlayışında iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Ünlüce, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Başkanlar Toplantımızı bu kez Mahmudiye'de gerçekleştirerek hem ilçemizdeki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk hem de önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın görüşlerini dinleyerek yol haritamızı birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ayşe Ünlüce, Mahmudiye, Eskişehir, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yerel Yönetimlerin Gündemi, Mahmudiye'de Masaya Yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:33:41. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yerel Yönetimlerin Gündemi, Mahmudiye'de Masaya Yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.