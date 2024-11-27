Başkent EDAŞ, Zonguldak\'ta Sürdürülebilir Enerji İçin Yatırımlarını Artırıyor

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BAŞKENT EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 3 bin 355 trafo, 3 bin 365 aydınlatma armatürü ve 16 bin 695 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak'ta yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplamda 3 bin 365 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 128 pano, 59 trafo ve 127 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 466 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 59 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 286 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 28 yeni elektrik panosu tesis ederek altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024 yılının ilk 9 ayında verimliliği artırmak amacıyla Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni projelerini yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle geliştirdi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümü ağırlık veren şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.