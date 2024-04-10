Başkent sessizliğe büründü,boş sokaklar böyle görüntülendi
ANKARA - Başkentin işlek cadde ve sokakları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla boşalırken Ankara hayalet şehre dönüştü.
9 günlük Ramazan Bayram tatilinin de etkisiyle Bayramın ilk gününde kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, ana arterler ve sokaklardaki sessizlik dron ile görüntülendi.
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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Nazım B'nin kullandığı otomobil, İkram Ş. idaresindeki araçla çarpıştıktan sonra ağaca çarparak alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücüler ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
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