Başkentte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Başkentte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla yarın saat 06.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla yarın saat 06.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollarda trafik düzenlemesine gidileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, yarın saat 06.00'dan itibaren Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve İstiklal Caddesi'nin tamamı ile buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölümü ve Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ve Spor Park Sokak ile bu yollara açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Açıklamada, ihtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamının da trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Celal Bayar Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Denizciler Caddesi arasında kalan bölümü, Anafartalar Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Hükümet Caddesi ve Susam Sokak arasında kalan bölümü ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da ihtiyaç halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç duyulması durumunda Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıGüncelSon Dakika

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