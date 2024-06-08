Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Ayaş yolunda trafik kapanmıştı, şimdi kısmi olarak açıldı

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle trafiğe kapanan Ayaş yolu kısmi olarak araç geçişine açıldı.
Ayaş yolunda öğleden sonra etkisini artıran sağanak sebebiyle biriken suyun tahliyesi için ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yolun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.
Yolda su tahliye çalışması sürüyor.
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