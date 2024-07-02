Başkentte Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Başkentte ağaçta ipe takılarak mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Orhan Gazi Parkı'nda bir güvercinin ağaçta ipe takılarak mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine parka gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kısa sürede kuşa ulaştı.
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan güvercin, bir süre yerde yürüdükten sonra uçarak uzaklaştı.
Mahalle sakinleri kuşu bulunduğu yerden kurtaran itfaiye ekiplerine alkışlayarak teşekkür etti.
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