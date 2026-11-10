Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde zeminde tuttu - Son Dakika
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Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde zeminde tuttu

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Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde zeminde tuttu
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Başkentte sabah etkili olan sağanak öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü ve kent merkezinde zaman zaman lapa lapa kar görüldü. Kar, yüksek kesimlerde zeminde yer yer tutarken yeşil alanlar, park ve bahçeler beyaza büründü; ulaşımda olumsuzluk yaşanmadı.

ANKARA'da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü.

Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak öğle saatlerinde kar yağışına döndü. Kent merkezinde kar yağışı zaman zaman lapa lapa şeklinde etkili oldu. Kar nedeniyle yer yer yeşil alanlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde zeminde yer yer tutmalar meydana geldi. Kar yağışı ulaşımda olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: DHA
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