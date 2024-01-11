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Başkentte Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Binlerce Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Başkentte Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Binlerce Eser Ele Geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Etimesgut ve Sincan'da bulunan 2 adreste yapılan baskınlarda binlerce tarihi eser ele geçirildi. Soruşturma ise devam ediyor.

Başkentte Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Binlerce Eser Ele Geçirildi
11.01.2024 - 15:57,
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Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Etimesgut ve Sincan'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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