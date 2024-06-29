Başkentte Tırın Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Başkentte, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada tırın çarptığı 75 yaşındaki Fatma Gündoğdu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Eşi ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gündoğdu'ya, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı tır çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın altında kalan Gündoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tır şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.