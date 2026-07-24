BASKİ, Sağanak Yağışa Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
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BASKİ, Sağanak Yağışa Hazırlık Yapıyor

BASKİ, Sağanak Yağışa Hazırlık Yapıyor
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Balıkesir'de BASKİ, sağanak yağış öncesi önlemler alarak 20 ilçede 7/24 çalışmalara devam ediyor.

(BALIKESİR)- Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kentte beklenen sağanak yağış öncesi teyakkuza geçti. 20 ilçenin tümünde hazırlıklarına devam eden ve tedbirlerini alan ekipler, sel ve taşkın riski taşıyan kritik bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), meteorolojinin sağanak yağış uyarısı üzerine il genelinde önlemlerini artırdı. Bu kapsamda BASKİ, cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu mazgallarında biriken yaprak, kum ve diğer atıkları temizlerken, kanalizasyon şebeke hatlarında oluşabilecek taşmalara karşı rögarlarda tahliye çalışması yürütüyor. Meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek için yağmur suyu menfezlerini ve rögarları temizleyen BASKİ ekipleri, 20 ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7/24 çalışma prensibiyle görev yapan ekipleri BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de yalnız bırakmıyor.

"EKİPLERİMİZ 7/24 SAHADA OLACAK"

Kent genelinde yoğun yağışlar nedeniyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi için görev başında olduklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Yurt genelinde yaşanan ve yaşanması beklenen yağışlar için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Meteorolojiden yapılan tahminler, uyarılar doğrultusunda BASKİ ekiplerimiz, iş makinalarımız, pompa ve jeneratör gibi yardımcı ekipmanlarıyla birlikte oluşabilecek her türlü probleme anında müdahale etmek adına 7/24 esaslı çalışma prensibine uyarak sahada olacağız" diye konuştu.

BASKİ ekipleri, düzenli olarak yürütülen yağmur suyu ızgara ve menfez temizlikleriyle kum, çakıl, yaprak ve katı atıkların neden olabileceği tıkanıklıkları önlemeyi hedeflerken, yağışlı havalarda su tahliyesinin sağlıklı şekilde yapılmasını amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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