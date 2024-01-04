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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliği binasının yapımını inceledi - Son Dakika
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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliği binasının yapımını inceledi

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Elazığ Caddesi üzerinde yapımına başlanan İlçe Emniyet Amirliği binasının inşaatını gezerek bilgi aldı. Akmurat, binanın planlanan süre içerisinde tamamlanacağını belirtti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve milletvekillerine teşekkür etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliği binasının yapımını inceledi
04.01.2024 - 15:01,
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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımına başlanan İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemede bulundu.

Elazığ Caddesi üzerinde yapılacak binanın inşaatını gezen Akmurat, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Eski binanın geçen yıl kontrollü şekilde yıkıldığını belirten Akmurat, binanın inşasının planlanan süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

???????Akmurat, çalışmada emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliği binasının yapımını inceledi - Son Dakika
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