ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Baskil ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arazide kısa bir süre dolaşan yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,
Son Dakika › Güncel › Baskil'de Yaban Domuzu Görüntülendi - Son Dakika
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