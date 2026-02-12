Baskil'de Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Baskil'de Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

12.02.2026 10:25
Elazığ Baskil'de 150 öğrenci, stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için turnuvaya katıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"na 150 öğrenci katıldı.

Kaymakamlık himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sunmak, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla organize edilen turnuva, Baskil Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Burada konuşan Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, turnuvanın çocukların sadece akademik değil, zihinsel ve sosyal gelişimlerini de desteklediğini söyledi.

Çocukların sergileyecekleri strateji ve dikkatin hayatlarının her alanında onlara rehberlik edeceğini ifade eden Çıkrık, "Farklı yaş gruplarından 150 öğrencinin katıldığı turnuvada, hem rekabet hem de eğlence bir arada yaşanıyor. İlerleyen süreçte ilçe genelinde ikinci bir turnuva da yapmayı planlıyoruz. Turnuvada mücadele eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, mangala, abluka, equilibrio ve satranç gibi kategorilerde yeteneklerini sergiledi.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

