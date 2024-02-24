Baskil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Berat Kandili için mesaj yayımladı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kundakçı, mesajında, Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.
Berat Gecesi'nin, bilerek ya da bilmeden işlenen hata ve günahlardan tövbe edip kirlerden arınma ve Allah'ın rahmeti ile mağfiretine ulaşma adına Müslümanlar açısından bir fırsat kapısı olduğunu belirten Kundakçı, "Berat Kandili'nin ülkemizin ve İslam aleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise Berat Kandilinin tüm insanlığa hayırlar getirmesinin temenni etti.
Günahlardan beraat etmek niyetiyle bu gece dua edeceklerini kaydeden Akmurat, "Daha iyi bir dünya için ve insanlığın kurtuluşu için Rabbimize dua edeceğiz. Başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum." dedi.
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