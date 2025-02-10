Başkonsolos Topçu, Yekgirtu Lideri Bahaddin ile Görüştü

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından, Başkonsolos Topçu ve Yekgirtu lideri Bahaddin'in görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "KİB Genel Sekreteri Sayın Selahaddin Bahaddin'i ziyaret ederek yeniden Genel Sekreterliğe seçilmesi ve KİB'in 31. kuruluş yıldönümü vesileleriyle tebriklerimizi ilettik." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.