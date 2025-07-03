Başkonsolos Türk Kızı Ayla'yı Ağırladı - Son Dakika
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Başkonsolos Türk Kızı Ayla'yı Ağırladı

Başkonsolos Türk Kızı Ayla\'yı Ağırladı
03.07.2025 22:33
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Ayla Uluçam, Almanya'daki okuma yarışmasını kazanarak Başkonsolos tarafından kutlandı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Almanya'da düzenlenen Almanca okuma yarışmasında birinci olan 12 yaşındaki Türk kızı Ayla Uluçam'ı konuk etti.

Başkonsolos Şanlı, Almanya'da düzenlenen Almanca okuma yarışmasında birinci olan 6. sınıf öğrencisi Ayla'nın yanı sıra baba Murat Uluçam, anne Fadimana Uluçam ile kardeşleri Alpertunga, Aslı ve Ayça'yı makamında ağırladı.

Ayla, burada yarışmaya katıldığı kitaptan bir bölüm okudu.

Şanlı, Ayla'yı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

Ayla'nın anne ve babasını da tebrik eden Şanlı, "Ayla'nın bu başarısı buradaki Türk toplumuna örnek oldu. İki dilliliğin önemine hep vurgu yaptık." dedi.

Başkonsolos Şanlı, Ayla'yı ve ailesini başkonsoloslukta misafir ettikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Kendisi gerçekten çok başarılı. Hem Almanca diksiyonu, hem Türkçeye olan yetkinliği üst seviyede. Hepimiz takip ettik, gururlandık. Berlinli bir Türk kızımız yüzbinlerce kişinin katıldığı bir yarışmada birinci geldi." ifadelerini kullandı.

Berlin'de Eckener Ortaokulu'nda eğitim gören Ayla Uluçam ise yarışmaya katılacağı kitabı okumak için bir gün zaman verildiğini belirterek, kitabı sesli okuyarak yarışmaya hazırlandığını anlattı.

Ayla, büyüdüğünde hakim ve seslendirme sanatçısı olmak istediğini ifade etti.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Ayla, okulda gördüğü Türkçe dersinin kendisi için çok faydalı olduğunu kaydetti.

Baba Murat Uluçam da aile olarak kitap okumayı sevdiklerini belirterek, çocukları kitap okumaya teşvik ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Metin Aksoy da Ayla'nın başarısıyla gurur duyduklarını aktararak, Ayla'nın Berlin'de düzenlenen Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılan bir öğrenci olduğunu, ailesinin de buna destek verdiğini söyledi.

Burada Türkçe ve Türk kültürünün ne kadar kıymetli olduğunun görüldüğünü ifade eden Aksoy, "Bu anlamda kendi dilini bilmek, aynı zamanda bulunduğu ülkenin dilini bilmeye engel değil." şeklinde konuştu.

Başkonsolos Şanlı ziyaretin sonunda Ayla'ya başarı plaketi ve hediye verdi.

Ayla Uluçam, ülkede düzenlenen okuma yarışmasında Berlin'de düzenlenen elemeleri geçerek Almanya finalinde yarışmaya hak kazanmıştı.

Haziran sonunda düzenlenen finalde de rakiplerini geçen Türk kızı Ayla Almanya'daki okuma yarışmasında birinci olmuştu.

Yarışmaya elemeler dahil ülke genelinde 7 bin okuldan yaklaşık 550 bin öğrenci katılmıştı.

Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, berlin, Eğitim, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkonsolos Türk Kızı Ayla'yı Ağırladı - Son Dakika

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