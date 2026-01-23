Başpehlivan Orhan Okulu'dan Manavgat Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
Başpehlivan Orhan Okulu'dan Manavgat Belediyesi'ne Ziyaret

23.01.2026 12:34  Güncelleme: 14:13
Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Orhan Okulu ve antrenörü Kemal Yılmaz, Manavgat Belediyesi'ni ziyaret ederek ata sporlarının korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ziyaretin önemine değindi ve yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

(ANTALYA)- Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu Orhan Okulu ile antrenör Kemal Yılmaz, Manavgat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin bir açıklamada bulunan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye olarak ata sporlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

Başkan Vekili Çiçek, "Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı, aynı zamanda CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu Orhan Okulu ile antrenör Kemal Yılmaz'ı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Önümüzdeki güreş sezonu ve 2026 Yağlı Güreş Takvimi üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Çiçek, Kemal Yılmaz, Manavgat, Belediye, Güncel

