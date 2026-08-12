Başpehlivana saldırıda yeni gelişme: İkinci gözaltı - Son Dakika
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Başpehlivana saldırıda yeni gelişme: İkinci gözaltı

Başpehlivana saldırıda yeni gelişme: İkinci gözaltı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başpehlivan Serhat Elvan'ı küfür iddiasıyla darbettiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve yeğeni E.Y., savcılığın itirazı üzerine tutuklama talebiyle yeniden gözaltına alındı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde küfür ettiği iddiasıyla başpehlivan Serhat Elvan'ı darbeden eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve yeğeni E.Y., ikinci kez gözaltına alındı.

Olay, 8 Ağustos saat 10.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Vezirköprü'ye gitmeden önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Elvan'ın istasyonda tek başına oturduğu sırada, aynı müsabakayı izlemeye giden eski başpehlivan Şaban Yılmaz ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y. de mola vermek için istasyona geldi. Şaban Yılmaz ile Serhat Elvan arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Serhat Elvan'ın Şaban Yılmaz'a küfür etmesi üzerine arbede yaşandı. Çıkan kavgada Yılmaz ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y., Elvan'ı darbetti.

Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Elvan'ın şikayetçi olması üzerine Atakum ilçesindeki Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yılmaz ile yanındaki 2 kişi Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Vezirköprü'ye götürülen 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası ertesi gün adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Tutuklamaya yönelik aranması çıkarılan Yılmaz ve E.Y., jandarma ekipleri tarafından bugün ikinci kez gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başpehlivana saldırıda yeni gelişme: İkinci gözaltı - Son Dakika

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