Basra'da İHA Düştü

Irak'ın Basra kentindeki "Batı Kurna 1" petrol sahasına bir insansız hava aracı (İHA) düştüğü bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, İHA'nın "Batı Kurna 1" petrol sahasındaki açık bir alana düştüğü belirtildi.

Düşen İHA'nın herhangi bir patlamaya yol açmadığı, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın ardından güvenlik birimlerinin bölgede inceleme başlattığı bildirildi.

Öte yandan, Basra'daki Tertar et-Tarrah bölgesinde de bir eve roket düştüğü, ancak herhangi bir patlama meydana gelmediği aktarıldı.