Başsavcı Aydemir \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Aydemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" fotoğraflarını tercih eden Aydemir, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Aydemir, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesinden yana kullandı.

Aydemir, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, fotoğrafların güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.