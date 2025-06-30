Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru'yu ziyaret etti.
Başsavcı Tanju Çatlı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve hakim Buket Çatlı, makamında görüştükleri Kaymakam Duru'ya görevinde başarı diledi.
Duru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Başsavcı Çatlı'dan Kaymakam Duru'ya Ziyaret - Son Dakika
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