Başsavcı Karahan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karahan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Karahan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafından yana kullandı.

Karahan, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" ve "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Tüm kategorilerde önemli olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığını belirten Karahan, Anadolu Ajansı çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik etti.