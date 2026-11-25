(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in, kayınpederinin cenaze törenine katılmasına izin verilmedi. Gülten'in avukatı Enes Hikmet Ermaner, başsavcılık tarafından izin verilmesine rağmen kolluk tarafından hazırlanan olumsuz tahkikat raporu gerekçe gösterilerek cenazeye katılımın engellendiğini açıkladı.

Gülten'in avukatı Enes Hikmet Ermaner, konuya ilişkin açıklamayı X hesabından paylaştı.

Avukat Ermaner'in aktardığına göre, Gülten'in eşi Pınar Çalışkan Gülten'in babasının vefatının ardından, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 116'ncı maddesi kapsamında cenazeye katılım için izin talep edildi.

BAŞSAVCILIK İZİN VERDİ, KOLLUK RAPORU GEREKÇE GÖSTERİLEREK CENAZEYE GÖTÜRÜLMEDİ

Ermaner'in paylaşımına göre, cenaze izni konusunda yetkili makam olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verilmesine rağmen, cezaevi yönetimi, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tahkikat sonucunun olumsuz olduğunu bildirerek, Gülten'in cenaze törenine götürülmeyeceğini tebliğ etti.

Enes Hikmet Ermaner, kolluk tarafından hazırlanan olumsuz tahkikatın hangi gerekçeye dayandığının açıklanmadığını belirterek, başsavcılık tarafından verilen izin kararına rağmen cenazeye katılımın engellenmesinin hukuka aykırı olduğunu ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini savundu.

574 GÜNDÜR TUTUKLU, KIZININ DOĞUMUNA DA KATILAMAMIŞTI

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 30 Nisan 2025'te tutuklanan Gülten, eşi Pınar Çalışkan Gülten'in yüksek riskli gebeliği nedeniyle yaptığı başvurulara rağmen kızının doğumuna da katılamamıştı. Gülten'in kızı Maya, 29 Temmuz 2025'te dünyaya gelmişti. Gülten, kızını ilk kez 5 Ağustos'taki açık görüşte kucağına alabilmişti.

Avukat Ermaner, paylaşımında Gülten'in 574 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, hakkında aleyhe somut delil, müşteki, tanık ya da gizli tanık beyanı bulunmadığını savundu. Gülten'in tutukluluk sürecinde kızının doğumuna, kayınpederinin cenazesine ve hayatının önemli anlarına katılmasının engellendiğini ifade eden Ermaner, adaletin tecelli etmesini beklediklerini kaydetti.