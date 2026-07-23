Batı Akdeniz'e Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Finike arası) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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