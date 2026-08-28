Batı Akdeniz için Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji, Batı Akdeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de Manavgat ve Fethiye arasında rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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