Batı Avrupa'nın Rekor Sıcakları - Son Dakika
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Batı Avrupa'nın Rekor Sıcakları

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WMO, Batı Avrupa'nın en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadığını açıkladı. Kuraklık yangın riskini artırıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, Batı Avrupa'nın, kayıtlara geçen en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadığını söyledi.

Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos ayının Avrupa ve Kuzey Yarımküre'nin diğer bölgelerinde tatil sezonunun en yoğun dönemi olduğuna işaret eden Nullis, buna rağmen birçok ulusal meteoroloji ve hidroloji servisi ile acil durum yönetimi, müdahale ekipleri ve sağlık çalışanlarının aşırı hava koşulları nedeniyle yoğun şekilde çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Nullis, "Avrupa Birliği'nin (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus'a göre Batı Avrupa, kayıtlara geçen en sıcak haziran-temmuz dönemini yaşadı. Küresel olarak ortalama yüzey hava sıcaklığının sanayi öncesi tahmini temel değerden (1850-1900 ortalaması) 1,47 santigrat derece daha yüksek olmasıyla kayıtlara geçen en sıcak ikinci temmuz ayı yaşandı." dedi.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Nullis, Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin yaz ayının dördüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Yoğun ve uzun süreli kuraklık yangın riskini de artırıyor"

Nullis, "Yoğun ve uzun süreli kuraklık, tarım, nehir seviyeleri, ulaşım ve enerji üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmanın yanı sıra yangın riskini de artırıyor." ifadesini kullandı.

Japonya ve Güney Kore'nin, geçen hafta Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi olağanüstü ve rekor sıcaklıklar yaşadığını hatırlatan Nullis, Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde de şiddetli muson yağışları ve sellerin etkili olduğunu belirtti.

Nullis, "Dünya Meteoroloji Örgütü, insani yardım kuruluşları için hazırladığı haftalık Küresel Hidrometeoroloji Tarama raporunda, bu hafta Kuzeydoğu ve Batı Hindistan, Doğu Pakistan, Nepal, Bangladeş, Bhutan, Myanmar ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde ani sel ve toprak kayması riskiyle birlikte şiddetli ve yer yer çok şiddetli yağışlar konusunda da uyarıda bulundu." diye konuştu.

Aşırı hava koşullarının, güvenilir ve zamanında tahminlere ve erken uyarılara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladığını dile getiren Nullis, bu nedenle "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin, Dünya Meteoroloji Örgütü ve üyeleri için en önemli öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Avrupa'nın Rekor Sıcakları - Son Dakika

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