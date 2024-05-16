Karadağ'da Batı Balkanlar Büyüme Planı liderler zirvesi yapıldı - Son Dakika
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Karadağ'da Batı Balkanlar Büyüme Planı liderler zirvesi yapıldı

Karadağ\'da Batı Balkanlar Büyüme Planı liderler zirvesi yapıldı

Karadağ'ın Kotor kentinde gerçekleştirilen liderler zirvesinde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onayladığı Batı Balkanlar Büyüme Planı ele alındı. Zirveye Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in ev sahipliği yaparken, bölgedeki liderler AB üyeliği yolundaki demokratik ve ekonomik dönüşümün önemini vurguladılar. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Batı Balkanlar'ın AB'nin sunduğu fırsatlardan yararlanması gerektiğini belirtirken, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ise bölgesel iş birliklerini ele alacaklarını ifade etti. Zirvede, bölgenin ekonomik refahının artırılması ve AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

16.05.2024 16:57
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Karadağ'ın Kotor kentinde, Batı Balkanlar Büyüme Planı'na yönelik liderler zirvesi yapıldı.

Kotor'da düzenlenen zirvede, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onayladığı Batı Balkanlar Büyüme Planı görüşüldü.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in ev sahipliği yaptığı zirveye, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya Başbakanı Talat Caferi, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien katıldı.

Spajic, zirve öncesi yaptığı konuşmada, Batı Balkanlar'a yönelik uygulanması gereken büyüme planlarının AB üyeliği yolundaki demokratik ve ekonomik dönüşümde önemli olduğunu aktardı.

Vatandaşların ekonomik refahı ve yaşam kalitesini iyileştirmek için hükümet politikaları uyguladıklarını dile getiren Spajic, "Bu ilkeyi önceliklerimizin ilk sırasında tutuyoruz. Altyapımızı geliştirme açısından AB yardımlarının devam etmesi önemli. Karadağ hükümeti olarak, büyüme oranı üzerinde olumlu etkiler sağlaması amacıyla kısa ve orta vadede başta ulaşım ve enerji olmak üzere altyapının geliştirilmesini hızlandırmada kararlıyız." dedi.

Başbakan Spajic, AB'nin Batı Balkanlar'a tarihi bir fırsat verdiğini ve bölgedeki liderlerin gelecek açısından bunu değerlendirmesi gerektiğine de işaret etti.

"Üye ülkelerin size sunduğu fırsatlardan yararlanmanızı istiyoruz"

Varhelyi, Batı Balkanlar'ın AB'nin sunduğu fırsatlardan yararlanması gerektiğini belirterek 2027 sonuna kadar bölgenin Birliğin parçası haline gelmesi için bir mazeretin bulunmayacağını umduklarını kaydetti.

AB'nin masaya koyduğu teklifin, bir sonraki genişlemenin gerçekleşeceği dönemde kurumsal seviyeye taşınması gerektiğinin altını çizen Varhelyi, "Daha AB'ye üye olmadan, üye ülkelerin size sunduğu fırsatlardan yararlanmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo, zirvede bölgesel iş birliklerini ele alacaklarına işaret ederek ülkesinin AB Komisyonu'nun Batı Balkanlar Büyüme Planı'nı titizlikle takip ettiğini söyledi.

O'Brien, Büyüme Planı'nın bir sonucu olarak, bölgede daha fazla istihdam sağlanacağını ve piyasada hareketin daha kolay olacağını vurguladı.

Sırp lider Vucic, "Umarım Batı Balkanlar'da hepimiz için büyük önem taşıyan tek Avrupa pazarına yönelik uyguladığımız zorlu ve ciddi reformlara daha da yaklaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kurti, zirvenin Batı Balkanlar için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak zirvede hem bölgesel işbirliğinin hem de AB ile ilişkilerin görüşülmesinin önemine değindi.

Bir önceki zirvenin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldığını anımsatan Arnavutluk Başbakanı Rama, "Üsküp'teki son toplantıdan bu yana kaydettiğimiz ilerleme ortadadır. Reformlar ve daha birçok ilerleme için bireysel planlar hazırladık. Biz hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadağ'da Batı Balkanlar Büyüme Planı liderler zirvesi yapıldı - Son Dakika

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