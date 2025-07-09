Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.