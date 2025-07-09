Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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