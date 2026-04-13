Batı Karadeniz Vakfı Almanya'da Tanıtıldı

Almanya’daki Batı Karadeniz toplumunu kurumsal bir kimlikle geleceğe taşımayı hedefleyen Batı Karadeniz Vakfı (BAK-VAK), Gelsenkirchen şehrindeki Bellavue Event Etkinlik Salonu’nda düzenlenen görkemli bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna ilan edildi. Bölgesel nitelikli ilk ve tek vakıf olan BAK-VAK, eğitimden teknolojiye, medyadan sosyal uyuma kadar uzanan geniş vizyonuyla Avrupa’daki Türk sivil toplum dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Toplantı, vakfın kurucu ekibinde yer alan deneyimli gazeteci Mustafa Tığlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Tığlı, Batı Karadenizlilerin Almanya’daki yarım asırlık serüveninin artık profesyonel bir vakıf çatısı altında taçlandığını ifade etti. Programda, Batı Karadeniz’in doğasını, kültürel mirasını ve vakfın kuruluş felsefesini anlatan bir tanıtım videosu gösterildi.

Vakfın kurucu başkanı Hüseyin Erdoğan, vakfın sadece bir hemşehri topluluğu değil, modern ve profesyonel bir vizyonun eseri olduğunu vurguladı. Erdoğan, vakfın Almanya’daki Batı Karadeniz kökenli bireylerin toplumsal başarılarını taçlandırmak ana gayesi olduğunu belirtti. Vakfın yönetim yapısı, Almanya’nın çok kültürlü dokusunu ve profesyonel iş disiplinini yansıtacak şekilde oluşturuldu, Alman yöneticiler de yönetim kurulunda yer alıyor.

Eğitim, vakfın faaliyetlerinin merkez üssü olarak belirlendi. Genç nesillerin akademik kariyerlerini burslarla desteklenecek, dil bariyerini aşmak için Dil Okulu projesi hayata geçirilecek. Teknoloji ve medya alanında, Teknoloji Atölyeleri ile gençlere kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek, Medya Akademisi ve Dijital Yayın Platformu kurulacak.

Sosyal sorumluluk projeleri arasında kadınlar ve çocuklar için gelişim akademileri, spor organizasyonları ve sağlık seminerleri yer alıyor. Ayrıca, kalıcı bir Eğitim ve Uyum Merkezi’nin vakfa kazandırılması süreci başlatıldı. Toplantı, yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini paylaşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.