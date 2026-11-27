Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yarın, Marmara'da pazar günü fırtına esecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yarın akşamdan, Marmara'da pazar günü ilk saatlerden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı. Kuzey Ege açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına öngörülüyor, fırtınaların salı akşamından sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yarın, Marmara'da pazar günü fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de de rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Marmara'da ise rüzgarın, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınaların salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?