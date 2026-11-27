Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yarın, Marmara'da pazar günü fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Marmara'da ise rüzgarın, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınaların salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.