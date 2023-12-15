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Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de fırtına şeklinde esecek olan rüzgar, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Marmara'da ise bugün akşamdan itibaren fırtına şeklinde esmeye başlayacak olan rüzgar, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
15.12.2023 - 12:20,  Güncelleme: 12:21
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Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Batı Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün akşam Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar sabah saatlerinde batısında etkisini kaybedecek.

Marmara'da ise rüzgar, bugün akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

Kaynak: AA
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