Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Batı Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün akşam Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar sabah saatlerinde batısında etkisini kaybedecek.

Marmara'da ise rüzgar, bugün akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.