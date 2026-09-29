Batı Şeria'da 3 Filistinli yaralandı, İsrail ordusu Mugayyir'de 2 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Batı Şeria'da 3 Filistinli yaralandı, İsrail ordusu Mugayyir'de 2 kişiyi gözaltına aldı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 3 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu Mugayyir'de 2 Filistinliyi gözaltına aldı; Filistin Kızılayı, Ramallah yakınındaki Cemala köyünde darbedilen 3 yaralıya müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 3 Filistinli yaralanırken, İsrail ordusu Mugayyir köyüne düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin Ramallah yakınlarındaki Cemala köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilen 3 yaralıya müdahale ettiği bildirildi.

Kızılayın açıklamasından önce Filistin devlet radyosu "Filistin'in Sesi", Ramallah'ın kuzeybatısındaki Cemala köyüne İsrail ordusunun korumasında saldıran İsraillilere karşı koyan Filistinlilerden bazılarının yaralandığını duyurmuştu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne baskın düzenledi. Köy girişinde kontrol noktası kuran askerler, Filistinlileri alıkoyarak sorguladı.

Baskın sırasında silahlı bir İsrailli de Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin köyün batı girişinde bir genci gözaltına aldığını, Filistinlileri İsraillilerin geçişini engellemek için kapattıkları yolu açmaya zorladığını aktardı.

Sabaha karşı da İsrail ordusunun baskın düzenleyerek bir genci gözaltına aldığı köyde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 3 eve saldırmıştı. Saldırganlar, bir Filistinli esirin evini ve 6 aracı ateşe vermişti.

El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde de Filistinli aktivist Usame Muhamire, İsraillilerin Havara köyünde bir eve baskın düzenleyerek bir Filistinliyi darbettiğini bildirdi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ağustosta işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 628 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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