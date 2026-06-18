Batı Şeria'da 50 Topluluk Yerinden Edildi - Son Dakika
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Batı Şeria'da 50 Topluluk Yerinden Edildi

18.06.2026 07:57
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Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Batı Şeria'da 50 Filistinli topluluğun yerinden edildiğini açıkladı.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, İsrail'in yerleşim politikaları ve askeri kısıtlamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 2023 sonundan bu yana 50 Filistinli topluluğun yerinden edildiğini bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu tarafından Filistin Merkezi İstatistik Kurumu ile işbirliği içinde hazırlanan bedevi ve hayvancılıkla geçinen topluluklara ilişkin araştırmanın sonuçları açıklandı.

Batı Şeria'da Nisan 2025'te bu topluluklara yönelik yaklaşık 300 ihlalin kaydedildiği aktarılan açıklamada, ihlallerin bireyleri ve kurumları hedef aldığı ve 2023 sonundan bu yana 50 Filistinli topluluğun yerinden edildiği belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki bedevi toplulukların, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları ile çeşitli kısıtlamalar nedeniyle artan baskılarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Komisyon Genel Müdürü Ammar ed-Duveyk, Batı Şeria'daki bedevi ve hayvancılıkla geçinen topluluklar için kalkınma ve insan hakları temelli kapsamlı bir ulusal plan hazırlanması çağrısında bulundu.

Duveyk, söz konusu toplulukların korunması, temel hizmetlere erişimin sağlanması ve İsrail'in yıkım kararları, arazi ve otlaklara el koyma, hareket kısıtlamaları ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları karşısında desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu Başkan Vekili Süfyan Ebu Harb ise bu toplulukların İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sistematik dışlanma, zorla yerinden edilme ve temel hizmetlerden mahrum bırakılma sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ebu Harb, bedevi toplulukların sağlık ve eğitim altyapısına erişiminin kısıtlandığını, su kaynaklarının tahrip edildiğini ve okulların yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Uluslararası Af Örgütü de 10 Haziran'da yayımladığı raporda, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki bedevi ve hayvancılıkla geçinen topluluklara yönelik politikaları ve toprak gasplarını hızlandırdığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da 50 Topluluk Yerinden Edildi - Son Dakika

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