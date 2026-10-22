Batı Şeria'da diplomat ve gazeteciye saldırıda 10 İsrailliden 9'u serbest bırakıldı - Son Dakika
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Batı Şeria'da diplomat ve gazeteciye saldırıda 10 İsrailliden 9'u serbest bırakıldı

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İsrail mahkemesi, Batı Şeria'da diplomat ve gazeteci Heidi Levine'e saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 İsrailliden 9'unu adli kontrolle serbest bıraktı. Levine'e saldırmakla suçlanan 4 şüpheli ev hapsine alınırken, birine Taybe'ye 180 gün giriş yasağı verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Avrupalı diplomatların araçlarına saldırı ve ABD'li gazeteci Heidi Levine'nin yaralanmasıyla ilgili İsrail makamlarınca gözaltına alınan, Filistin topraklarını gasbeden 10 İsrailliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde, hafta sonu Taybe ve Ebu Falah beldelerindeki şiddet olaylarına ilişkin gözaltına alınan İsraillilerin hakim karşısına çıkarıldığı bildirildi.

Habere göre, polisin gözaltı sürelerinin uzatılması yönündeki talebine rağmen İsrail mahkemesi 9 şüpheliyi serbest bıraktı.

The Washington Post foto muhabiri Heidi Levine'e saldırmakla suçlanan 4 İsrailli ev hapsi şartıyla serbest kalırken, Avrupalı diplomatik heyete saldırdığı belirtilen bir diğer şüpheliye ise Taybe beldesine 180 gün, Batı Şeria'daki diğer Filistin köylerine 30 gün giriş yasağı getirildi.

Serbest bırakılan tüm isimlere kefalet, nakdi teminat ve ifadeye çağırma şartı getirilirken, Nadav Cohen Tzemach isimli İsraillinin gözaltı süresi uzatıldı.

Avrupalı diplomatların araçlarına saldırı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Saldırıya uğrayan araçlarda Fransa ve Belçika konsoloslarının da bulunduğu belirtilmişti.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA
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