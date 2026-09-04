Batı Şeria'da Filistinli bağından üzüm çalan İsraillilere asker desteği

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait arazideki bağdan üzüm çalarken İsrail askerleri, arazi sahiplerini ve onlara destek olmak için gelen insan hakları aktivistlerini bölgeden uzaklaştırdı.

The Times of Israel'in haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler çocuklarıyla Filistinlilere ait arazideki bir bağdan üzüm çaldı.

Bağın sahibi Filistinli çiftçilere destek olmak üzere bölgeye gelen İsrailli aktivistler, fanatik İsraillilerin arazideki yağmalarını kayıt altına aldı.

Filistinli arazi sahipleri ve onlara destek olmak için bölgeye gelen aktivistler, "kapalı askeri bölge" olduğu gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise aktivistler kendilerine yaklaşınca bölgeden ayrıldı.

Öte yandan aktivistler araçlarına geri döndüğünde lastiklerinin patlatıldığını fark etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara doğrudan katılmakla veya Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına destek olmakla itham ediliyor.

İsrail polisinin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aleyhine açılan dosyaların yüzde 90'ından fazlasını hiçbir iddianame hazırlamadan kapatması ve mahkumiyet oranlarının yalnızca yüzde 3 seviyesinde kalması, aşırılık yanlısı gruplara fiili bir dokunulmazlık alanı açarken saldırıların pervasızca yinelenmesine zemin hazırlıyor.