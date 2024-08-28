Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail ordusu sağlık ekiplerine zorluk çıkarıyor - Son Dakika
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Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail ordusu sağlık ekiplerine zorluk çıkarıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırılar başlatan İsrail ordusunun, sağlık ekiplerinin çalışmalarını aksattığı belirtildi.

28.08.2024 15:16
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İşgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırılar başlatan İsrail ordusunun, sağlık ekiplerinin çalışmalarını aksattığı belirtildi.

Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'nin ambulans şoförü Hazım Mısari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında sağlık ekiplerine zorluk çıkardığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin kamptaki çalışma şartların olukça zor olduğunu vurgulayan Mısari, ambulans ve sağlık ekiplerinin yanı sıra hasta ve yaralıların da hastanelere giriş-çıkışlar sırasında sıkı bir denetime tabii tutulduğunu aktardı.

Mısari, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan ambulansları birkaç kez durdurduğunu ve çeşitli belgeler istediğini belirtti.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da 'geniş çaplı' saldırı başlatan İsrail ordusu sağlık ekiplerine zorluk çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail ordusu sağlık ekiplerine zorluk çıkarıyor - Son Dakika
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