Batı Şeria'da Hayvan Pazarları Durgun

24.05.2026 13:20
İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinli besiciler hayvan kaybı yaşıyor, pazarlar durma noktasına geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kurulan hayvan pazarlarında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde artan Filistinlilerin hayvanlarını çalma, ağılları ateşe verme ve otlakları yok etme gibi saldırıları nedeniyle durgunluk yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da hemen her gün düzenledikleri baskınlarla Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.

Son dönemde ciddi artış kaydeden saldırılarda özellikle kırsal bölgelerde besicilik yapan Filistinli bedeviler hedef alınıyor.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan bedeviler, bu saldırılar nedeniyle bir günde 40-50 hayvanını kaybedebiliyor.

Bu saldırılar, kurban pazarlarına da yansıyor. Filistinliler, hayvanlarının çalınması korkusuyla onları ağıllardan çıkarıp meralarda otlatamadıkları için maliyetler artıyor, üretim azalıyor ve fiyatlar yükseliyor. Bu da hayvan pazarlarında belirgin şekilde durgunluğa yol açıyor.

Kurbanlık satışlarında büyük düşüş

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde kurulan hayvan pazarında satıcılar, bu yıl talepte gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirtti.

Yaklaşık 50 yıldır besicilik yapan Filistinli Muhammed Ahmed el-Lebib, önceki yıllara kıyasla bu yıl pazarda alışverişin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

Kurbanlık fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Lebib, "Geçen yıllarda bayram öncesi en az 50 koyun satardım. Bu yıl ise sadece 5 tane satabildim." dedi.

İsraillilerin saldırıları nedeniyle hayvan sayısı azaldı

Pazarlarda hayvan sayısının düştüğünü belirten İsmail Beni Hasan ise bunun başlıca nedeninin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin besicilerin hayvanlarını çalması ve maliyetlerde yaşanan artış olduğunu söyledi.

Beni Hasan, "Bugün bir kurbanlık 700 dinar. İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Yahudi yerleşimciler, neredeyse her gün besicilerin hayvanlarını çalıyor. Bu durum, hayvan sayısının azalmasına ve fiyatların artmasına neden oluyor." diye konuştu.

Beni Hasan, otlaklardan ya da ağıllardan çalınan hayvanların oluşturduğu maddi kaybın pazarları doğrudan etkilediğini vurguladı.

Hayvanların fiyatları yükseldi, alım gücü düştü

Son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yoğunlaştığı Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Riyad el-Cebbarin ise kurbanlık talebinin bu yıl önceki yıllara kıyasla yüzde 20'yi geçmediğini dile getirdi.

Hayvan fiyatlarındaki artışa paralel olarak insanların alım gücünün de düştüğünü söyleyen Cebbarin, "Ekonomi kötü durumda. İnsanların kurbanlıktan başka öncelikleri var." dedi.

Çiftçilere ve besicilere destek verilmesi gerektiğini belirten Cebbarin, şöyle konuştu:

"Bazı besiciler Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca küçükbaş hayvanını kaybetti. Yasa dışı yerleşim birimlerine yakın kırsal kesimde yaşayan bazı besiciler artık otlaklara gidemez ve hayvanlarını koruyamaz oldu."

Kaynak: AA

