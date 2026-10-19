Batı Şeria'da İsrail askerlerinin korumasındaki saldırıda 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 2 Filistinli yaralandı, İsrail ordusu da Filistinlilere ait bir araca ateş açarak çeşitli bölgelere baskınlar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin korumasındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Tayyibe köyü yakınlarında bulunan Kaabine Bedevi topluluğuna saldırdı.

Saldırıda darbedilen 2 Filistinlinin vücudunda yara ve ezikler oluştu. Saldırganlar, yaralılara müdahale için bölgeye giden Silvad Belediyesine ait ambulansı da hedef aldı.

Filistin devlet televizyonu, beraberlerinde Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli bulunan İsrail askerlerinin, Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünde çok sayıda eve baskın düzenlediğini bildirdi.

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bazı evlere saldırarak elektrikleri kesti. İsrail ordusu ise elektriği kesilen bir evin sahibini gözaltına aldı.

El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde de Filistinlilerin evleri saldırıya uğradı.

İsrail askerleri Beytüllahim'de Filistinlilere ait araca ateş açtı

WAFA, İsrail ordusunun Beytüllahim kentinin doğusunda Filistinlilere ait bir araca ateş açtıktan sonra aracı alıkoyduğunu bildirdi. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberde, ateş açılmasından önce bölgede askeri önlemlerin artırıldığı, kontrol noktaları kurulduğu, araçların arandığı ve yolcuların kimliklerine el konulduğu belirtildi.

Filistin'in Sesi Radyosuna göre, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyüne baskını sırasında olaylar çıktı. Askerlerin yoğun şekilde ses bombası kullandığı baskında yaralanma ya da gözaltı bildirilmedi.

İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nalin köyüne de baskın düzenleyerek bir grup Filistinli genci alıkoydu. Gençler, bazılarının sorgulanmasının ardından serbest bırakıldı.

Filistin devlet televizyonu, İsrail ordusunun Nablus kentinin doğusuna, Mesakin eş-Şabiyye Mahallesi'ne, Balata Mülteci Kampı'na ve Hallet el-Amud bölgesine de baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Son 3 yılda 14 bin 742'den fazla saldırı

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son 3 yılda Batı Şeria'da 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 194 yerleşim yeri ve yaklaşık 400 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları da arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu süreçte en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.