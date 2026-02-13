Batı Şeria'da İsrail Baskınları: 4 Yaralı - Son Dakika
Batı Şeria'da İsrail Baskınları: 4 Yaralı

13.02.2026 14:06
İsrail ordusu Batı Şeria'da baskınlar düzenledi, 4 Filistinli yaralandı, 24 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri ile onların koruması eşliğindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Filistinli gencin hastaneye nakledildiği belirtildi.

Nablus'ta da İsrail askerlerinin gerçek mermiyle 1 Filistinliyi yaraladığı, gaspçı İsraillilerin 2 Filistinliyi sopayla darbettiği aktarıldı.

24 kişi gözaltına alındı

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde aralarında bir baba ve 2 çocuğunun da olduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda Cenin'de 8, Selfit'te 5, El Halil'de 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

