Batı Şeria'da İsrail baskınlarında ayağından vurulan 1 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail baskınlarında ayağından vurulan 1 Filistinli gözaltına alındı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli bölgelere ve iki mülteci kampına baskın düzenledi; baskınlarda 1 Filistinli silahla yaralandı. Ayağından vurulan Filistinli gözaltına alınırken El-Faria Mülteci Kampı'nda 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine ve iki mülteci kampına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli silahla yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail özel kuvvetlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil köyünde bir çiftliğe düzenlediği baskında Hüseyin Muhammed Asfur adlı Filistinli genci ayağından vurarak yaraladı.

İsrail güçleri, yaralı genci daha sonra gözaltına aldı.

Askerlerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin devlet televizyonu, baskın sırasında 2 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

Askerlerin Selfit kentinin batısındaki Kefr ed-Diyk beldesine girerek evlere ses bombası attığı ve 2 genci bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

Güneydeki Beytüllahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'na giren İsrail güçlerinin bir eve baskın düzenleyerek arama yaptığı bildirildi.

Ayrıca Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı yakınlarında kurulan geçici kontrol noktasında Tubas nüfusuna kayıtlı bir gencin darbedilerek gözaltına alındığı, Halil'in Eski Şehir bölgesinde ise yerleşimcilerin baskınının ardından bir Filistinli ile kız kardeşinin alıkonulduğu ifade edildi.

Kentin güneyinde alıkonularak yakındaki bir askeri kampa götürülen bir Filistinlinin ise sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Mesafir Yatta bölgesine bağlı Cenba mezrasında ise ordunun bir traktör ile özel araca el koyduğu ve belde sakinlerini zorunlu göç ve yıkımlarla tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında 1209 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 350 kişi yaralandı, 24 bin 600'den fazla kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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