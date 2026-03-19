Batı Şeria'da İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika
19.03.2026 23:16
İsrail askerleri ve gaspçı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik eş zamanlı saldırılar düzenliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve kuzey bölgelerinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eş zamanlı saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı, bazıları gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah kentinde İsrail askerleri şehir merkezine baskın düzenledi.

Bir reklam ajansına yapılan baskında iki Filistinli genç gözaltına alınırken, iş yerindeki eşyaların tahrip edildiği ve bazı baskı makinelerine el konulduğu aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Ramallah'ın Ebu Felah köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye düzenlediği saldırı ile eş zamanlı olarak İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyün dışında bir aracı ateşe verdiği, ardından İsrail askerlerinin bölgeye girerek gençlerle çatıştığı belirtildi.

Olaylarda bazı Filistinlilerin kauçuk kaplı metal mermilerle, bazılarının ise göz yaşartıcı gazdan etkilenerek yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Nablus kentine bağlı Beyt İmrin köyünde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyün kuzeyindeki evlere saldırdığı, ev sakinlerini darbettiği ve üzerlerine göz yaşartıcı gaz sıktığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:56
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
