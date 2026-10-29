Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskın ve saldırılarda 2'si çocuk, 1'i özel ihtiyaç sahibi 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında çocuklara ateş açtı.

Saldırıda 15 yaşında bir çocuk ayaklarından gerçek mermiyle, 12 yaşındaki başka bir çocuk ise şarapnelle yaralandı.

Çocukların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Engelli Filistinli darbedildi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise askerler ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar kasabası sakinlerinden özel ihtiyaç sahibi Muhammed Ahmed Ayiş Sevabite'yi darbederek yaraladı.