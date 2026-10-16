Batı Şeria'da İsrailliler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı, 3 araç yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da İsrailliler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı, 3 araç yaktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'nın Turmusaya beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldıran İsrailliler, 3 aracı ateşe verdi. BM saldırıların geçen yılki rakamları aştığını, Filistin Ayrım Duvarı Heyeti ise 12 Ekim'de bu ay başından bu yana 136 saldırı belgelendiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapmaya çalışan Filistinlilere saldırdı, 3 aracı ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde zeytin hasadı sezonu devam ederken Filistinli çiftçilere saldırılarını sürdürdü.

Turmusaya'da zeytin toplamaya çalışan Filistinlileri darbeden ve engelleyen İsrailliler, ayrıca 3 aracı ateşe verdi.

Daha sonra beldede taşkınlık yapan İsrailliler, bölge sakinlerini rahatsız etti.

Birleşmiş Milletler (BM), dün işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadıyla uğraşan halka, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan saldırıların sayısının geçen yılki rakamları aştığını bildirmişti.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaFilistinZeytinGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir’de sağanak felaketi Köprü çöktü, ulaşım durduruldu Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu Türk şekerleme devi iflas etti 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
09:40
Galatasaray’dan Richarlison bombası Tottenham ile pazarlık başladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
08:27
Yollar ona yetmedi Elon Musk uçan Tesla’yı tanıttı
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 10:04:38. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrailliler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı, 3 araç yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei