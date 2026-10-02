Batı Şeria'da İsrailliler zeytin toplayanlara saldırdı, 6 kişi gözaltına alındı

Batı Şeria'da İsrailliler zeytin toplayanlara saldırdı, 6 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nablus'un Beyta beldesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere, İsrail ordusunun koruması altındaki İsraillilerin saldırdığı ve hasadı engellemeye çalıştığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma açıklanmazken, Batı Şeria'da 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un Beyta beldesinin, Cebel el-Urme bölgesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdığı, saldırıda can kaybı veya yaralanma bulunmadığı aktarıldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beyta beldesinin Cebel el-Urme bölgesindeki saldırıları hakkında bilgi verildi.
İsrail ordusunun koruması altında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdığı ve hasadı engellemeye çalıştığı aktarıldı.
Silahlı İsraillilerin, Filistinli çiftçilere topraklarına gitmesini silah zoruyla engellemeye çalıştığı belirtilirken, İsraillilerin saldırısında can kaybı ve yaralanma açıklanmadı.
Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklama, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 6 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.
Filistin medyası da İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı koymaya çalışan Filistinlilere saldırarak üzerlerine gaz bombası attığı ve zeytin hasadını engellemeye çalıştığı bilgisini verdi.
Öte yandan, Nablus'un güneyindeki Irak Burin köyü kırsalında Cihad Ebu Şerh adlı Filistinlinin evine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı, Ebu Şerh'in aracının tahrip edildiği ve eve baskın düzenleme girişiminin Filistinlilerin direnciyle önlendiği kaydedildi.
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