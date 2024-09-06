Batı Şeria'da yaşayan Filistinli siviller için en ölümcül hafta - Son Dakika
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Batı Şeria'da yaşayan Filistinli siviller için en ölümcül hafta

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), geçen haftanın kasım ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan siviller için en ölümcül hafta olduğunu bildirdi.

06.09.2024 11:46
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), geçen haftanın kasım ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan siviller için en ölümcül hafta olduğunu bildirdi.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde şiddetlenen savaşla birlikte Batı Şeria'da da şiddet ve yıkımın arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen hafta, kasım ayından beri Batı Şeria'da yaşayan Filistinli siviller için en ölümcül hafta oldu. Aralarında 7 çocuğun da olduğu çok sayıda kişi öldürüldü. Bu kabul edilemez ve derhal durmalıdır."

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gündür süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak bu sabah geri çekilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da yaşayan Filistinli siviller için en ölümcül hafta - Son Dakika

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