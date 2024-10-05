Batı Şeria'da Zeytin Toplayan Filistinlilere Saldırı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah kentinin Barka köyünde bir grup İsrailli, zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrailliler Ramallah'ın Barka köyünde zeytin toplayan Filistinlilerin olduğu bölgeye doğru ateş açtı. Bunun sonucunda Filistinli bir genç ayağından yaralandı.

Yasa dışı şekilde gasbettikleri Filistin toprağında yaşayan İsrailliler ayrıca Filistinlilerin tarım ürünlerinin olduğu bir yapıyı ateşe verdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun daha sonra köye baskın düzenleyerek ana girişi kapattığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.