Batı Şeria'daki Ebu Fellah'ta İsraillilere karşı koyanlara İsrail ordusu ateş açtı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesine saldırdı, İsrail ordusu da saldırıya karşı koyan Filistinlilere ateş açtı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Fellah'ın dış kesimlerindeki evlere saldıran bir grup İsrailli, bazı evlere girmeye çalıştı.

İsraillilerin saldırılarına karşı koyan köy sakini Filistinlilere İsrail ordusu müdahale etti.

Beldeye baskın yapan İsrail ordusu bazı mahallelerde konuşlanarak gaspçı İsraillilerin saldırılarına karşı koyan Filistinlilere ateş açtı.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesi yakınlarında da İsrailliler bir Filistinliye ait araca saldırdı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aracına saldırdığı Filistinliyi darbetti, bölgeye ulaşmaya çalışanlara da biber gazı sıktı.

İsrail ordusu Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarıyla Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor.

İsrail ordusu, Turmusaya'nın girişinde bulunan demir kapıyı kapattı ve beldenin kuzeybatısındaki Nebi Salih köyünün girişine askeri kontrol noktası kurarak Filistinlilerin araçlarını aradı.

Ceba beldesi girişine de kontrol noktası kuran İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Siniya bölgesinde bulunan kapıyı da kapattı. Bu durum bölgedeki Filistinlilerin geçişini ve araç trafiğini aksattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 156 yasa dışı yerleşim birimi ile Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 360 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin gaspçı İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.