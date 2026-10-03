Batı Şeria'daki şiddet sonrası ABD'nin İsrail'e yaptırımı seçimler sonrası bekleniyor - Son Dakika
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Batı Şeria'daki şiddet sonrası ABD'nin İsrail'e yaptırımı seçimler sonrası bekleniyor

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Haaretz gazetesine konuşan kaynaklar, ABD yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini iddia etti. Tedbirlerin İsrail'de 27 Ekim seçimleri ve ABD'deki ara seçimler sonrasında alınması bekleniyor.

ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin giderek artan şiddeti karşısında İsrail'e yaptırım uygulamayı değerlendirdiği iddia edildi.

Haaretz gazetesine konuşan kaynaklar, Washington yönetiminin son dönemde İsrail ordusunu, işgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik İsraillilerin şiddeti nedeniyle sert bir dille uyardığını öne sürdü.

Trump yönetimindeki kıdemli isimlerin Batı Şeria'daki şiddet olaylarını yakından ve endişeyle takip ettiğini ileri süren kaynaklar, söz konusu ABD'li yetkililerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iddia ettiği gibi şiddet olaylarını gerçekleştirenlerin "küçük bir gruptan" ibaret olmadığının farkında olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin şiddet olaylarına tepki olarak bir dizi yaptırımı gözden geçirdiğini ifade etti.

Söz konusu tedbirlerin İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve bir hafta sonrasında ABD'de yapılacak ara seçimler sonrasında alınmasının beklendiği aktarıldı.

Washington yönetiminin, Filistinlilere karşı şiddet olaylarına girişen İsrail askeri birliklerine yaptırım getirmeyi, bazı bölgelerde ABD yapımı silahların kullanımının yasaklanmasını değerlendirdiği iddia edildi.

Kaynaklar, ABD yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına göz yuman ordu ve polis mensuplarını tespit amacıyla bir kara liste oluşturmak zorunda kalabilecekleri konusunda da Tel Aviv'i uyardığını aktardı.

ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarını Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim projelerinin riskleri konusunda uyardığını dile getiren kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'daki şiddet olaylarındaki bariz rolünden ve harekete geçmemesinden duyulan endişenin giderek arttığını aktardı.

Washington yönetiminin Batı Şeria'daki "yerleşimci şiddetine" karşı yaptırımlar getirmeyi değerlendirdiği iddiaları ABD'de İsrail'e olan desteğin giderek ciddi biçimde azaldığı döneme denk geldi.

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 Batılı ülke de, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adım atmıştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da yalnızca eylül ayında Filistinlilere, tarım arazilerine ve mülklerine yönelik 2 bin 51 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBatı ŞeriaPolitikaHaaretzGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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