Batı Trakya Müftülerinden Rapora Tepki

13.02.2026 16:59
Müftüler, Yunan raporunun azınlığın sorunlarını yeterince yansıtmadığını belirtip eleştiride bulundu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ile Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığınca yayımlanan 2024 yılı "Yunanistan'da dini nitelik taşıyan mekanlara yönelik olaylar" raporuna, Batı Trakya Türk azınlığının temel hukuki ve fiili sorunlarının yeterince yansıtılmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Müftüler tarafından Türkçe, Yunanca ve İngilizce yayımlanan ortak açıklamada, raporda yer alan bazı değerlendirmelerin olumlu bulunduğu ancak azınlığın uzun süredir gündeme getirdiği meselelerin rapora sınırlı biçimde yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması'na atıfla yalnızca dini azınlık olarak tanımlanmasının eksik yaklaşım olduğu vurgulanarak, güncel uluslararası insan hakları standartlarının azınlık kimliğini dil, kültür ve bireyin öz tanımlama hakkını da kapsayacak şekilde ele aldığının altı çizildi.

Müftülüklerin yapısına ilişkin değerlendirmelerde ise müftülerin belirlenmesinde nihai karar yetkisinin devlette olmasının din özgürlüğü ve topluluk temelli özerklik ilkeleri bakımından tartışma yarattığı ifade edildi.

Raporda yer verilen danışma mekanizmalarının bağlayıcılığının sınırlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dini toplulukların kendi liderlerini seçme beklentisinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, 4964/2022 sayılı kanunla müftülerin yetki ve statülerinin düzenlendiği hatırlatılarak, söz konusu düzenlemelerin geçmiş uluslararası antlaşmalarla uyumuna ilişkin azınlık nezdinde soru işaretleri bulunduğu aktarıldı.

Alevi-Bektaşi toplumuna yönelik düzenlemelere de değinilen açıklamada, bu adımların "tarihsel dönüm noktası" olarak sunulmasının gerçeği tam yansıtmadığı, azınlık içinde kimlik temelli ayrışmalara yol açabilecek uygulamaların bütüncül yapıya zarar verebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Rodos ve İstanköy'de ibadet mekanlarına yönelik restorasyon çalışmalarının kültürel miras açısından olumlu olduğu belirtilerek, buna karşın ada Türklerinin Türkçe eğitim hakları ve vakıf yönetimlerinin yapısına ilişkin sorunların devam ettiği bildirildi.

Müftüler ayrıca, Batı Trakya Türk azınlığı temsilcileriyle diyalog ve işbirliği kanallarının geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Batı Trakya Müftülerinden Rapora Tepki
